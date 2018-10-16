Vali Gül'den Tarım Kredi Kooperatifi'ne ziyaret

SİVAS (AA) - Vali Davut Gül, kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştirdiği faaliyetlerin kamuoyuna duyurulması amacıyla düzenlenen toplantılar kapsamında Tarım Kredi Kooperatifleri Sivas Bölge Birliği Müdürlüğünü ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Gül, ziyarette bölge müdürü İsmail Köse'den kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Gül, yaptığı konuşmada, Tarım Kredi Kooperatifleri Sivas Bölge Birliği'nin Sivas'ın yanı sıra Tokat ve Erzincan'a da hizmet verdiğini söyledi.

Gül, Tarım Kredi Kooperatifi'nin işlem hacmine de bakıldığında piyasada dengeleyici bir rolü olduğunu aktararak, "Dolayısı ile çiftçilerimiz ürünlerini Tarım Kredi Kooperatifi'ne vermek, ya da mutlaka almak zorunda değil ama alırken de verirken de piyasa şartlarından daha iyi şartlar sunduğunu örneklerle söylediler. Tarım Kredi Kooperatifi Türkiye çapında bir planlama yapıyor." açıklamasında bulundu.

Köse de Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri'nin çiftçilerin her türlü tarımsal girdi ihtiyacını karşılamak ve ürettikleri ürünleri değerlendirmek amacıyla kurulan bir kooperatif organizasyonu olduğunu belirtti.

Temel amaçları ve faaliyetleri hakkında da bilgi veren Köse, "Üreticilerin kısa ve orta vadeli kredi ihtiyaçları ile tarımsal girdi ihtiyaçlarını yüksek kalite ve uygun fiyatlarla güvenilir bir şekilde zamanında karşılamak, ürünlerini değerlendirmek, danışmanlık hizmeti vermek, hazine tarafından sübvanse edilen indirimli kredilerin kullanımını sağlamak, hükümetçe verilen görevleri yerine getirmek, devletçe yapılacak destekleme ödemelerine görev verilmesi halinde aracılık etmek faaliyetlerimiz arasında bulunmaktadır." ifadesini kullandı.