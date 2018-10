Vali Gül'den OSB'ye ziyaret

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Davut Gül, kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştirdiği faaliyetlerin kamuoyuna duyurulması amacıyla düzenlenen toplantılar kapsamında Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlüğünü ziyaret ederek kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gül, burada yaptığı konuşmada, 435 hektar alan üzerinde kurulu OSB’nin, 270 sanayi parseline sahip olduğunu belirterek, bölgede üretim yapan 150 firmada yaklaşık 8 bin kişinin istihdam edildiğini kaydetti.

Mevcut sanayi parsellerinde doluluk oranının yüzde 96 olduğunu vurgulayan Gül, OSB’lerin genel mantığının ihracat üzerine kurulu olduğunu anlattı.

OSB'de bazı parsellerde depolar bulunduğunun ve işletmelerin üretim yapmadığının doğru olmadığını anlatan Gül, açıklamasında şunlara yer verdi:

“Depo yapmak için hiç kimseye yer tahsis etmiyoruz. Ancak geçmişte mevzuat farklıydı. Daha önce üretim yapıp da daha sonra üretim yapamayan firmaların elindeki yeterli ürünler için geçici süre izin veriyoruz. Yarın bir yatırımcı denk geldiğinde ya da şartları el verdiğinde tekrar üretim yapabilir. OSB’lerde sadece üretim yapılması lazım, arazilerin depoya tahsis edilmemesi lazım, biz de tahsis etmiyoruz, depoculuk bir yatırım değil."



Sivas'ta yatırım yapmak isteyenlere her türlü kolaylığın sağlanacağını aktaran Gül, “1989’da 1. OSB’nin alanı 40 hektar. Şu an yapımına başladığımız 2. OSB’nin 20’de biri. Buradaki işletmeler daha küçük işletmeler ancak 2. OSB’de ağır sanayiye yönelik işletmeler olacak. Demiryolu hattı ve geniş parseller bulunacak. TÜDEMSAŞ ile iş yapacak. Lojistik merkez ile dünyaya mal satacak. Yatırımcı anlamında her iki OSB’nin hedef kitlesi farklı. Yatırım yapmak isteyenlere verebileceğimiz arsalarımız var." açıklamasında bulundu.



Sivas'ta sanayileşme anlamında önemli yol kat edildiğini belirten Vali Gül, şunları kaydetti:

“Sivas’ın en büyük sıkıntılarından biri sanayileşmeyi devlet eliyle beklemek. Devlet eliyle yapılan az sayıda fabrikamız var. İnsanların hedefi bu fabrikalarda çalışmak. Vatandaşında beklentisi devlet eliyle sanayileşmenin olması yönünde. Kayseri’de kamu eliyle yapılan fabrika sayısı kaç tane? Adana’da, Denizli’de, Mersin’de yok. Gebze’de devlet fabrika yaptığı için mi bu bölge gelişti? Kamunun fabrika yapmasının olabilirliği ve sürdürülebilirliği yok. Biz Özel İdarenin parası ile Et Entegre Tesisi yaptık, bunu da Et ve Süt Kurumuna devrettik. Ama fabrikanın çalışması piyasa şartlarına göredir. Hayvanlarınızı kestirmek isterseniz fabrika çalışır. Daha uygun şartlara kesim yapan varsa Et ve Süt Kurumu tercih edilmez. Vatandaş hayvanını kestirmek isteyecek ki tesis çalışsın. Piyasanın kabul etmediği, piyasada karşılığı olmayan hiçbir fabrikanın ayakta durma şansı yok. İster sahibi devlet olsun isterse vatandaş olsun. 1. ve 2. OSB’de devletin yapmak istediği şey yatırımcının önünü açmak. Devlet özel sektöre rakip olduğunda özel sektörü batırır. Daha sonra da kendisi o işi tasfiye eder.”



Toplantıda OSB Müdürü Bekir Sıtkı Eminoğlu, kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.