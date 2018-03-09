Vali Gül'den jandarma ve polise ziyaretler

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Davut Gül, İl Jandarma Komando Bölük Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk olarak İl Jandarma Komando Bölük Komutanlığını ziyaret eden Gül, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sinan Şen ve askerlerle yemek yedi.

Masasında bulunan askerlerle bir süre sohbet eden Gül, vatan savunmasında görevini ifa eden tüm kahraman Mehmetçiklerle gurur duyduğunu belirterek, "Vatanımızın ve milletimizin bekası için gerek yurt içinde ve gerekse de yurt dışında vatan ve bayrak aşkıyla vatan savunması yapan kahraman Mehmetçiklerimizle gurur duyuyoruz. Dualarımız ve desteğimiz onlarla birliktedir. Allah Türk ordusunun ve kahraman askerimizin yardımcısı olsun." dedi.

Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğüne geçen Gül, burada İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan'dan bilgi alarak, görev yapan polislerle sohbet etti.

Polis Özel Harekatın, Mehmetçikle birlikte Afrin'de destan yazdığını belirten Gül, vatanın bekası için kahramanca çarpışan güvenlik güçlerine sağlık ve sıhhat diledi.