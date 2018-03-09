Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okudu
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle...
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’ Dedi
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’...
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim aldı
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim...
Nevşehir’de 2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi
2 günde 40 bin 908...
banner254

Vali Gül'den jandarma ve polise ziyaretler

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Davut Gül, İl Jandarma Komando Bölük Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk olarak İl Jandarma Komando Bölük Komutanlığını...

09 Mart 2018 Cuma 16:11
Vali Gül'den jandarma ve polise ziyaretler
banner230

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Davut Gül, İl Jandarma Komando Bölük Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğüziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk olarak İl Jandarma Komando Bölük Komutanlığını ziyaret eden Gül, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sinan Şen ve askerlerle yemek yedi.

Masasında bulunan askerlerle bir süre sohbet eden Gül, vatan savunmasında görevini ifa eden tüm kahraman Mehmetçiklerle gurur duyduğunu belirterek, "Vatanımızın ve milletimizin bekası için gerek yurt içinde ve gerekse de yurt dışında vatan ve bayrak aşkıyla vatan savunması yapan kahraman Mehmetçiklerimizle gurur duyuyoruz. Dualarımız ve desteğimiz onlarla birliktedir. Allah Türk ordusunun ve kahraman askerimizin yardımcısı olsun." dedi.

Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğüne geçen Gül, burada İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan'dan bilgi alarak, görev yapan polislerle sohbet etti.

Polis Özel Harekatın, Mehmetçikle birlikte Afrin'de destan yazdığını belirten Gül, vatanın bekası için kahramanca çarpışan güvenlik güçlerine sağlık ve sıhhat diledi.

Anahtar Kelimeler:
İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğüİl Jandarma Komando Bölük KomutanlığıVali Davut GülZiyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim