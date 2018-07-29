Vali Gül'den incelemeler

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Davut Gül, Koyulhisar ilçesinde incelemelerde bulundu.

Kaymakamlık önünde ilçe protokolü ve vatandaşlar tarafından karşılanan Vali Gül, ardından Kaymakam Mehmet Fatih Kılıç'tan ilçede yapımı tamamlanan ve devam eden yatırımlarla ilgili bilgi aldı.

Ziyaretin ardından, "Halkla Buluşma" programı kapsamında 30 vatandaşın sorununu dinleyen Gül, amaçlarının halkın taleplerine çözüm üretmek olduğunu söyledi.

Gül, daha sonra kaymakamlık toplantı salonuna geçerek, Koyulhisar mahalle ve köy muhtarları ile bir araya geldi.

Muhtarların taleplerini almaya devam ettiklerini ifade eden Gül, "Bu yıl ilçemize 60 bin 300 metrekare parke taşı verildi. İl genelinde Koyulhisar ilçemiz de dahil şu ana kadar verilen parke taşı cumhuriyet tarihinde verilen parke taşı miktarından daha fazla." dedi.

Devam eden yol çalışmalarını hakkında da muhtarlara bilgi veren Gül, kısa sürede asfaltını yapamadıkları yerlere stabilize yol çalışması yapacaklarını kaydetti.

İçme suyu çalışmaları hakkında da konuşan Gül, herkesin temiz, kaliteli içme suyuna kavuşmasını istediklerini belirtti.

İl dışında yaşayan vatandaşların köye yerleşmeleri durumunda kendilerine bir takım kolaylıklar sağlanacağını da aktaran Gül, "Köye gelmek isteyip de arsa sorunu ile karşılaşan vatandaşlarımızın kimlik numaraları ve imzalarını muhtarlarımız toplu dilekçe şeklinde bizlere iletebilirler. Köy tüzel kişiliğine, hazineye ya da kamuya ait arsa varsa mutlaka bunları değerlendireceğiz. Amacımız vatandaşlarımızın köyle bağlarını koparmamak." diye konuştu.