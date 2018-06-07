Vali Gül'den İl Müftüsü Akkuş'a ziyaret

SİVAS (AA) - Vali Davut Gül, Sivas İl Müftülüğü görevine getirilen Yusuf Akkuş'a "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Gül, ziyarette Akkuş'un din hizmetleri anlamında Sivas'ın bir adım daha ileriye gitmesini sağlayacak çalışmalara hizmet etmesini diledi.

Eksiklerin imkanlar ölçüsünde giderileceğini aktaran Gül, "Sivas'ta din hizmetlerinin yapılabileceği bir ortam var. Vatandaşların din görevlilerine bakışı çok müspet. İnşallah Sivas için en iyisini yaparsınız." ifadesini kullandı.

Akkuş ise Vali Gül'ün de destekleriyle kente hayırlı hizmetler yapacaklarını kaydetti.



