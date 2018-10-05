Vali Gül'den Gölova ve Akıncılar'a ziyaret

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Davut Gül, Gölova ve Akıncılar ilçelerini ziyaret ederek, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Gül, ilk olarak Gölova ilçesinde Çakırşeyh köyünü ziyaret etti.

Burada vatandaşlarla sohbet eden Gül, bölge halkının sorun ve taleplerini dinledi.

Gül, ardından Gölova Öğretmenevi'nin inşaatında incelemelerde bulundu, Şehit Hami Önge İmam Hatip Ortaokulu, öğrenci yurdunu ile Gölova Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu'nu ziyaret etti.

Daha sonra muhtarlarla bir araya gelen Gül, buradaki konuşmasında, "Görüyorsunuz sorunlar her geçen gün azalıyor. Yapılan işler de her geçen gün artıyor. Eğitim anlamında çok ciddi bir sıkıntımız kalmadı. Köylerimizin hemen hemen hepsinin yolları asfalt. Bazen bozulan yollar oluyor. Ekibimiz gelecek ve kar düşüne kadar çalışmalarına devam edecek. Birliğimiz ve bütünlüğümüz daim olduğu sürece gölet de yapılır, yol da yapılır, okul da yapılır, hastane de yapılır. İnşallah bizler de görev yaptığımız sürece devletin imkanlarını size vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Gül, ardından Belediye Başkan Vekili Mehmet Özdemir'i, İlçe Emniyet Müdürünü ve Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Gölova temaslarının ardından Akıncılar ilçesine geçen Gül, Kaymakam Tayfun Deli'yi makamında ziyaret etti.

Gül, Akıncılar Belediyesi, İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Amirliğini de ziyaret etti.

Ziyaretlerin ardından ilçede yapımı devam eden hastane, jandarma binası, Şehit Onur Alkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatını gezen Gül, yetkililerden bilgi aldı.

Gül, ilçe ziyaretlerinde şehit aileleri, muhtarlar ve vatandaşlarla halkla buluşma programı kapsamında bir araya geldi.

