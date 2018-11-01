Vali Gül'den Belediye Başkanı Aydın'a veda ziyareti

SİVAS (AA) - Valiler Kararnamesi ile Gaziantep Valiliğine atanan Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın'ı makamında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gül ziyarette Sivas'ta yapılan hizmetlerde belediyenin kendilerine destek olduğunu belirtti.

Belediye ile daima uyumlu çalıştıklarını aktaran Gül, "Biz sizlerden memnunuz. Sivas'tan memnun ayrılacağız. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz, hakkınızı helal edin." ifadesini kullandı.

Aydın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, şunları kaydetti:

"Zor bir süreçte göreve başladınız, 15 Temmuz kalkışması yaşandı. Ülkemiz için zor süreçte, birlikte bir ay nöbet tuttuk. Gerek o süreçte, gerekse geçen 2,5 yıllık süreçte hizmetlerimizin önünü açan bir yaklaşım gördük. Sivaslı bir vatandaşımız, Sivas’ın gelişmesini ne kadar arzu ediyorsa, siz de aynı gayreti gösterdiniz. Çok sayıda hizmeti şehrimize kazandırdınız. Başta şahsınız ve eşiniz olmak üzere tüm ekibinize teşekkür ediyoruz. Sivas’ta yapmış olduğunuz çalışmalar takdir gördü. Gideceğiniz ilde de yapacağınız çalışmalar umarım sizi daha ileriye taşır."

Ziyaretin sonunda Başkan Aydın, Vali Davut Gül'e Sivas'a özgü çeşitli hediyeler verdi.