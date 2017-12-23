Vali Gül Zara'da

SİVAS (AA) - Vali Davut Gül, Zara ilçesinde incelemelerde bulundu.

Gül, ilçe protokolü tarafından Zara Belediyesi Kızılırmak Sosyal Tesisleri'nde karşılandı.

Vali Gül, AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk ve beraberindeki heyet, ilk olarak 24 derslikli ilkokul yapılması planlanan, halk pazarı yerinde incelemelerde bulundu.

Kızılırmak Sosyal Tesisleri ikinci etabında da incelemelerde bulunan Gül, daha sonra Gazi İlkokulu, eski hastane binasını ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Gül, yaptığı açıklamada, ilçedeki halk pazarının yerine yapılması planlanan ilkokul projesine değinerek, en uygun ve kullanışlı model uygulanması için çalışmalar yapılacağını söyledi.

Gül, ilçede imam hatip ortaokulu ihtiyacına cevap verecek nitelikte 12 derslikli bir binanın yapılmasının da gündemde olduğunu belirtti.

Vali Gül'e, Kaymakam Yunus Kızılgüneş, Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala, Karayolları 16. Bölge Müdürü Aydoğan Aslan da eşlik etti.



