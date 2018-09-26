Vali Gül zam yapmayan fırıncı esnafına teşekkür etti

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Davut Gül, kentte ekmeğe zam yapmayan fırıncı esnafına teşekkür etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gül, fırıncı esnafı ile bir araya gelerek sektörün sorunları hakkında bilgi aldı.

Vali Ahmet Muammer Bey Salonu'ndaki toplantıda konuşan Gül, zaman zaman çeşitli sektörlerle bir araya geldiklerini ifade ederek, "Birbirimizi tanıyalım, sizlerin daha iyi kurumsallaşması için yapabileceğimiz bir şey varsa onları hayata geçirelim, sektörün sıkıntıları varsa onları istişare edelim. Ayrıca bunu bir periyodik takvim içerisinde tekrarlayalım istedik. Katılımınızdan dolayı teşekkür ederim." dedi.

Kentte bir kişi dahi istihdam eden sektörlerin çok kıymetli olduğunu aktaran Gül, "O iş yerinin yaşaması lazım, o iş yerinin işlerini geliştirmesi lazım. Bu işleri yaparken de tüketicinin olabildiğince memnun olması lazım. Vatandaşımız her şeyden tasarruf eder ama ekmekten edemiyor." açıklamasında bulundu.

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken ise piyasadaki gidişatı yakından takip ettiklerini ancak fırıncı esnafının zamla ilgili beklentilerinin olmadığını aktardı.

Zamlı fiyatların ileri ki tarihlerde olabileceğini dile getiren Eken, "Pide fırınlarında durum farklıydı, somun fırınlarında farklı. Onlar da esnaf odaları ile zamlı fiyatların şu an yapılmasını uygun görüyordu, bizlerde şu an değil de ileri ki zamanlarda yapılmasını önerdik. Kriz döneminde fırıncılarda taşın altına elini koysun dedik. Sayın Valimizin öncülüğünde un fabrikaları, un fiyatlarını 89 liraya düşürdü. Düşünce fırıncı esnafımız otomatikman rahatlamış oldu. Zam ile ilgili arkadaşlarımızın bir problemi yok. Talep ve sıkıntılarını da bu toplantıda ele alacağız." ifadelerini kullandı.

Toplantının sonunda fırıncı esnafı ekmeğe zam yapmama kararı aldı.

Halkın menfaatine yönelik alınan karardan dolayı ekmek üreticilerine teşekkür eden Vali Davut Gül, periyodik toplantıların da her sektör grubu ile devam edeceğini aktardı.



