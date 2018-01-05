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Vali Gül, yüksek hızlı tren şantiyelerini gezdi

SİVAS (AA) - Vali Davut Gül, Sivas-Erzincan Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında kurulan şantiyeleri ziyaret etti.Çalışmaları incelemek üzere Hafik ilçesine giden Gül, ilçe merkezi yakınlarında kurulan yüksek hızlı tren şantiyesini ziyaret...

05 Ocak 2018 Cuma 17:38
Vali Gül, yüksek hızlı tren şantiyelerini gezdi
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SİVAS (AA) - Vali Davut Gül, Sivas-Erzincan Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında kurulan şantiyeleri ziyaret etti.

Çalışmaları incelemek üzere Hafik ilçesine giden Gül, ilçe merkezi yakınlarında kurulan yüksek hızlı tren şantiyesini ziyaret ederek yüklenici firma yetkilileri ve işçilerle bir araya geldi.

Daha sonra Sivas merkeze bağlı Kızılkavraz köyü yakınlarında devam eden köprü ve viyadük çalışmalarını inceleyen Gül, TCDD 4. Bölge Müdürlüğü ve firma yetkililerinden bilgi aldı.

Gül, yaptığı açıklamada, Sivas-Erzincan hattının 75 kilometrelik 1. etap çalışmalarını yerinde gördüklerini belirterek, "Hava şartları el verdiği ölçüde altyapı çalışmalarının 2,5 yılda tamamlanması hedefleniyor. Zara-İmranlı arası 2. etap içinde ihale süreci devam ediyor. Yaklaşık 1 milyar civarında alınan bu yatırım Sivas’ın tek kalemde aldığı en büyük paylardan biri." diye konuştu.

Gül, firma yetkililerine ve çalışanlara işlerinde başarılar dileyerek, işlerin hızlandırılması ve kolaylaştırılmasıyla ilgili kamuya düşen ne varsa yapılacağını aktardı.

Gül'e ziyaretlerinde Hafik Kaymakamı Ömer Sait Karakaş, Zara Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, İl Genel Meclisi Başkanı Sedat Özata, TCDD 4. Bölge Müdürü Hacı Şenel, YHT Sivas Proje Müdürü Serdar Ayan ve diğer yetkililer eşlik etti.

Anahtar Kelimeler:
HafikTren
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