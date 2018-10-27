Vali Gül, yol yapım çalışmalarını inceledi

SİVAS (AA) - Vali Davut Gül, merkez Karayün-Celalli yol yapım çalışmalarını inceleyerek, firma yetkililerinden bilgi aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Gül, Sivas-Karayün-Celalli-Bakımlı-Selimiye-Sincan arasındaki 73 kilometrelik projelendirilen kısımda yürütülen çalışmaları inceledi.

Gül, yaptığı açıklamada, çalışmaların 3 kesim halinde ihaleli olarak sürdürüldüğünü aktararak, "Divriği ilçesine kadar devam eden olan yolun Emirhan köyü yakınlarındaki çalışmaları yerinde gördük. Buradaki yol standardı yükseliyor. İleriye dönük olarak yapılacak çalışmalarla Divriği ilçesine mesafe kısalacak." ifadesini kullandı.

Güzergahtaki 3 kilometrelik bölünmüş yol ve 48 kilometrelik kesimin tek yol olarak yapıldığını belirten Gül, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere Eğri Köprü'de çalışmalar tamamlandı. Tek yol yapım ve bitümlü sıcak karışım çalışmaları sürüyor. Karayün-Celalli yolunda 33 km’lik üst yapı çalışması var. Şu ana kadar 17 km yapıldı. Kalan kısım ise bu yıl içerisinde tamamlanacak. Buradaki tüm çalışmalar tamamlandığında Divriği ilçesine ulaşım daha konforlu ve trafik güvenliği açısından daha rahat olacak. Ayrıca Divriği ilçesine ulaşım ilerde yapılacak olan tüm çalışmalarla birlikte daha kısalacak."

Gül, daha sonra asfalt işçileriyle bir süre sohbet ederek, yol çalışmalarının sorunsuz bir şekilde tamamlanması temennisinde bulundu.