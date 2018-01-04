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Vali Gül, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nu inceledi

SİVAS (AA) - Vali Davut Gül, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda incelemelerde bulundu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de mücadele eden Demir Grup Sivasspor'un maçlarını oynadığı Yeni 4 Eylül Stadyumu'nu ziyaret eden Gül,...

04 Ocak 2018 Perşembe 15:53
Vali Gül, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nu inceledi
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SİVAS (AA) - Vali Davut Gül, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de mücadele eden Demir Grup Sivasspor'un maçlarını oynadığı Yeni 4 Eylül Stadyumu'nu ziyaret eden Gül, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Salim Kılıç ve Stat Müdürü Fatih Şimşek'ten bilgi aldı.

Lige verilen devre arasında eksikliklerin tespiti ve giderilmesi için stadyumdaki tüm donatılarda inceleme yapan Gül, incelemelerine ilişkin, "Stadyum içerisinde bir takım eksiklikler tespit ettik. Önümüzde yaklaşık iki haftadan fazla zaman var. Seyircilerin bize zaman zaman ilettiği sorunları yerinde görelim istedik. Stadımızda olağanüstü sorunlar yok ancak küçük de olsa bu problemleri çözmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Gül, stat içerisinde yapılması planlanan çalışmalar hakkında da bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Mescitleri farklı yerlere taşıyarak biraz genişleteceğiz. Lavaboların bir kısmını abdest alınabilecek duruma getireceğiz. Ayrıca stadın farklı bölgelerindeki birkaç problemi de çözeceğiz. Yiğidolar stadımıza sorunsuz gidip gelebilecekler. Takımımız da inşallah ikinci yarı daha iyi olur ve sezonu ilk beşte kapatırız."

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