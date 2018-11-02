Vali Gül veda etti

SİVAS (AA) - Valiler Kararnamesi ile Gaziantep Valiliğine atanan Sivas Valisi Davut Gül, veda mesajı yayımladı.

Gül, mesajında, Sivas'tan ayrılmanın hüznünü yaşadığını belirtti.

Sivaslılarla çok verimli bir zaman dilimi geçirdiğini, şehrin gelişmesi ve insanların refahı için çalıştıklarını vurgulayan Gül, "Ulusal Kurtuluş Savaşı mücadelemizin mihenk taşı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk Milletinin Kurtuluşu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda kararlar aldığı Sivas'ta valilik yapmanın onurunu yaşadım. Geldiğim günden beri Sivas’ta her kurum ve kuruluşa pozitif ayrımcılık yapmaya çalıştım. Eğitim olmazsa olmaz önceliğimiz arasında yer aldı. Sağlıkta büyük bir mesafe kat ettik. Sanayi ve tarımda şehrimiz büyük bir ivme kazandı. Üniversite ve yerel yönetimlerimizle birlikte güzel çalışmalara imza attık." ifadelerini kullandı.

Gül, görev yaptığı sürece vatandaşların sorunlarına merhem olmaya çalıştıklarını da aktararak, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin barınma ihtiyacına 10 bin kişilik yurt ile kapılarımızı açtık. Elimizdekini paylaştık, paylaştıkça da bereketlendiğini gördük. Sivaslıya 'efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya' gayret ettik. Sivas Valiliğimiz süresinde insan haklarına, hukuka saygılı, insanımıza hizmet etmeyi en yüce amaç ve değer sayan yönetim anlayışı ve çabası içerisinde olduk.



'Bugünün yarını da var' düşüncesiyle hareket ederek doğru kararlar almaya çalıştığımız Sivas ilimizden gönül huzuru ile ayrıldığımı düşünüyorum. Bunda Sivaslıların hoşgörüsü ve gönül dostluğu büyük rol oynamıştır.



Bu duygu ve düşüncelerle; haklarını helal etmeleri temennisiyle tüm vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyor, sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum."



