Vali Gül ve Milletvekili Yılmaz köylerde incelemede bulundu

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Davut Gül ile TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Yıldızeli ilçesine bağlı bazı köyleri ziyaret etti.

Ziyaretler kapsamında ilk olarak Bayat köyünü ziyaret eden Vali Gül ve Milletvekili Yılmaz, burada yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alarak, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Köy meydanında halka seslenen Gül, 12 yılda 420 bin metrekare parke taşının köylere verildiğini söyledi.

Amaçlarının vatandaşın ayağını çamurdan kurtarmak olduğunu belirten Gül, "Bunu yaparken hiç şüphesiz bir finansmana ihtiyacımız vardı. Diğer yandan Yıldızeli ilçemize 18 adet halı saha yaptık. Bu finansmandan dolayı da TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz ile ilimiz bürokratlarına teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.

Milletvekili Yılmaz ise, bu dünyanın bir imtihan olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Uzun ince bir yolda menzile varacağız. Menzile yüz akı ile varmanın yolu bu milletin rızasını kazanmaktan geçiyor. Milletin rızasını kazanmak da millete hizmetten geçiyor. Yapılan hizmetlere sahip çıkılması gerek. Sıcak asfaltın 1 kilometresi 1 milyon liraya yakın maliyet getiriyor. Dolayısıyla köylerin dolu olması hizmetin de daha fazla gitmesini sağlayacaktır."

Gül ve Yılmaz, daha sonra Yıldızeli ilçesine bağlı Ortaçakmak, Kapıköy ve Yolkaya köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

