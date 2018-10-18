Vali Gül, Şarkışla ve Gemerek'te toplantılara katıldı

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Davut Gül, Şarkışla ve Gemerek ilçelerinde eğitim değerlendirme toplantılarına katıldı.

Gül, ilk olarak Şarkışla Öğretmenevi'nde eğitimcilerle bir araya geldiği toplantıdaki konuşmasında, Sivas'ın yeni derslik ihtiyacının olmadığını ve Sivas’ta sınıf başına düşen öğrenci sayısının 20 olduğunu söyledi.

Yürütülen projelere de değinen Gül, "Sıfır atık ve trafik gibi eğitimler daha çok ilk ve ortaokulda kazanılan eğitimler. Bu anlamda öğretmenlerimiz, veliler, çocuklara eğitim vermeli. Bu konular bilinçaltına yerleştirilmeli." dedi.

Gül, öğrencilerin ders dışında spor ve çeşitli aktiviteler yapmasının en az ders kadar önemli olduğunu vurgulayarak, "Her okulda özellikle takım sporlarına ağırlık verilmeli. Şarkışla'da spor yapmanın önünde hiçbir engel yok. Bu çocuklara olabildiğince spor yaptırmamız ve sahip çıkmamız lazım." diye konuştu.

Toplantının ardından Şarkışla'da yapımı devam eden Şarkışla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatında incelemelerde bulunan Gül, Kaymakam Akif Pektaş'tan bilgi aldı.

Gül, daha sonra Gemerek ilçesinde Halk Eğitim Müdürlüğündeki eğitim değerlendirme toplantısına katıldı.

Kadı Burhaneddin Öğrenci Meclisleri'nin bu yıl da devam edeceğini belirten Gül, "Geçen seneden eksiğimiz, yanlışımız varsa onları kendi içimizde gözden geçirerek daha iyisini nasıl yapabiliriz? Bunları değerlendirmemiz lazım." açıklamasında bulundu.

Gül, seçmeli derslerde öğrencilerin zorlanmadan yönlendirilmesi gerektiğine de değinerek, şunları kaydetti:

"Seçmeli dersleri birer rehberlik hizmeti gibi düşünmek lazım. Çocuğa bir abilik, bir ablalık yapacağız. Çocukları kazanalım. Öğrenci, sınavla alınan okullardan birine gidemiyorsa çok açık söylüyorum düz liseye gitmesin. Birinci önceliğimiz meslek lisesine gitmesi olsun. İyi bir kaynakçı, iyi bir tornacı, iyi bir elektrikçi olsun. Çocuğa böyle bir iyiliğimiz olsun. Ortaokulda seçmeli dersle vermemiz gereken değerleri vereceğiz, lisede ise çocuğun profesyonel bir mesleği olacak. Onun dışında düz liseden mezun olup mesleği olmayan ve üniversitede iyi bir yere yerleşemeyen çocuklar ileride sorun yaşayacaktır. Kapımız 24 saat sizlere açık. Sorunların notlarını aldık. Bunları takip edeceğiz."