Vali Gül, kent konseyi üyeleriyle bir araya geldi

SİVAS (AA) - Sivas Kent Konseyi'ne bağlı olarak yeni kurulan Kadın Meclisi ve Gençlik Meclisi üyeleri Sivas Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret etti.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kent Konseyi Başkanı Serdar İnce, Genel Sekreter Mahmut Ateşalp, Kadın Meclisi Başkanı Zübeyde Demir, Gençlik Meclisi Başkanı İbrahim İbicek ve beraberindeki üyeleri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirten Gül, Sivas'a yapılacak olan yatırımlarda ve şehrin gelişmesinde ortak akıl ile hareket etmenin büyük faydalar sağlayacağını kaydetti.

Gül, şehirdeki her sivil toplum kuruluşunun temsilcilerinin yer aldığı kent konseyinin çok önemli bir görev üstlendiğini vurguladı.

İnce, her ay düzenli olarak düzenlenecek kültür sanat söyleşileri kapsamında 4 Şubat tarihinde Yazar Pelin Çift ve Erhan Altunay'ın katılımıyla "Kudüs ve 21.Yüzyıl Perspektifi" konulu konferans programı düzenleyeceklerini belirterek, Sivas genelinde kitap okuma oranlarını artırmak amacıyla yürütülecek bazı proje fikirleri ve yeni kurulan meclislerin planladığı 2018 yılı etkinlikleri hakkında Vali Gül'e bilgiler verdi.

Kent Konseyi Gençlik ve Kadın Meclisi üyelerine çalışmaların da başarılar dileyen Vali Davut Gül, ziyaretin sonunda günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.