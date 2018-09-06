Vali Gül kaymakamlar ile bir araya geldi

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Davut Gül, İçişleri Bakanlığının 1 Eylül 2018 tarihli Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle görev yeri değişecek vali yardımcısı ve kaymakamlar ile bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, eylül ayı kaymakamlar toplantısı Gül'ün başkanlığında Sivas Valiliğinde gerçekleştirildi. İlçelerin sorunlarını, ihtiyaçlarını, yatırımlarını, taleplerini ve projelerini değerlendirmek amacıyla her ay düzenli olarak yapılan toplantıda, asayiş ve güvenlik hizmetlerinin yanı sıra ilin yönetim, ekonomik, sağlık, sosyal yardım, kültür, spor, çevre ve şehircilikle ilgili sorunları görüşüldü.

Toplantıda kaymakamlar yaptıkları çalışmalar ve ilçelerinin sorunları hakkında Vali Gül'e bilgi verdi.



Ardından İçişleri Bakanlığının 1 Eylül 2018 tarihli Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle görev yeri değişecek vali yardımcısı ve kaymakamlara yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür eden Gül, yeni görev yerlerinde başarı diledi.

