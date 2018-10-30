Vali Gül, Hafik ilçesinde veda ziyaretinde bulundu

SİVAS (AA) - Valiler Kararnamesi ile Gaziantep Valiliğine atanan Sivas Valisi Davut Gül, veda ziyaretleri kapsamında Hafik ilçesine geldi.

Gül, kaymakamlık, belediye, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği'ne ziyarette bulundu.

Kaymakam Vekili Rahmi Bulut ile makamında bir araya gelen Gül, burada vatandaşlarla ve muhtarlarla bir süre sohbet etti.

Sivas'ta görevini memnuniyet duyarak yerine getirdiğini dile getiren Gül, "Sivas'ta görev yapmaktan memnuniyet duydum. Sizler de çalışmalarımıza katkılar verdiniz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanımızın tensipleri ile Gaziantep iline görevlendirildim. Bizden sonra görev yapacak arkadaşlar bizden daha iyisini yapma gayretinde olacaklardır." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Bulut, ilçeyle ilgili yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Belediye Başkanı Mithat İlhan ile de makamında görüşen Gül, çalışanlarla ve vatandaşlarla vedalaştı.

Ziyaretleri ve ilçedeki çalışmalara katkılarından dolayı Gül'e teşekkür eden İlhan, ilçe anısına kabartma tablo hediye etti.