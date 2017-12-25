Vali Gül, Gürün'de cenaze törenine katıldı

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Davut Gül, Gürün İlçe Özel İdare Müdür Vekili Umut Aktaş'ın ağabeyi Murat Aktaş'ın cenaze törenine katıldı.
Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ilçe Özel İdaresi Müdür Vekili Aktaş'ın ağabeyi Murat Aktaş (44) için Ulu Cami'de cenaze namazı kılındı.
Aktaş'ın cenazesi kılınan namazın ardından Pınarönü Aile Mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze namazına ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sivas Valisi Davut Gül, Gürün Kaymakamı Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya da katıldı.