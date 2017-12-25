Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Vali Gül, Gürün'de cenaze törenine katıldı

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Davut Gül, Gürün İlçe Özel İdare Müdür Vekili Umut Aktaş'ın ağabeyi Murat Aktaş'ın cenaze törenine katıldı. Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ilçe Özel İdaresi Müdür Vekili Aktaş'ın...

25 Aralık 2017 Pazartesi 18:05
Vali Gül, Gürün'de cenaze törenine katıldı
banner230

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Davut Gül, Gürün İlçe Özel İdare Müdür Vekili Umut Aktaş'ın ağabeyi Murat Aktaş'ın cenaze törenine katıldı.

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ilçe Özel İdaresi Müdür Vekili Aktaş'ın ağabeyi Murat Aktaş (44) için Ulu Cami'de cenaze namazı kılındı.

Aktaş'ın cenazesi kılınan namazın ardından Pınarönü Aile Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sivas Valisi Davut Gül, Gürün Kaymakamı Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya da katıldı.

Anahtar Kelimeler:
GürünKaymakam Hicabi AytemürNami ÇiftçiSivas Valisi Davut Gül
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim