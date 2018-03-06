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Vali Gül, anaokulu açılış törenine katıldı

SİVAS (AA) - Vali Davut Gül, Yüceyurt mahallesinde bir hayırsever tarafından yaptırılan İhsan Katurman Anaokulu'nun açılış törenine katıldı.Açılışta konuşan Gül, hayırseverler tarafından Sivas'a çok sayıda eğitim binası...

06 Mart 2018 Salı 14:22
Vali Gül, anaokulu açılış törenine katıldı
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SİVAS (AA) - Vali Davut Gül, Yüceyurt mahallesinde bir hayırsever tarafından yaptırılan İhsan Katurman Anaokulu'nun açılış törenine katıldı.

Açılışta konuşan Gül, hayırseverler tarafından Sivas'a çok sayıda eğitim binası kazandırıldığını söyledi.

Anaokulun yapılmasına katkı sağlayan Hayırsever Gülseren Katurman ve Katurman ailesine teşekkür eden Gül, "Sivas'ın her köşesine eğitim yatırımları kazandırıldı. Anaokulumuz çok güzel oldu. Mevsim şartları elverdiği andan itibaren okulumuzun çevre düzenlemesini de yapacağız. Çalışmalar tamamlandığında okulumuz Sivas'ın en iyi anaokullarından biri olacak. Okul öncesi okullaşmada da yüzde yüze yakın bir orandayız. Bizim amacımız öğrencilerimizin güzel ortamlarda eğitim görmeleri." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy da okul öncesi eğitimin çok önemli olduğunu dile getirerek, "Tüm çocuklarımızı okul öncesi eğitime kazandırmak zorundayız. Köy köy kapı dolaşarak öğrencilerimizin kayıtlarını aldık. Bu anlamda bizlere maddi ve manevi desteği esirgemeyen Valimiz Davut Gül'e teşekküre ediyorum." diye konuştu.

Anaokulunu yaptıran hayırsever Gülseren Katurman da, açılışa katılan herkese teşekkür etti.

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Açılış TöreniDavut Gülİhsan Katurman Anaokulu
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