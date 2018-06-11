Vali Gül, AFAD çalışmaları hakkında bilgi aldı

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Davut Gül, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gül, kamu, kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulması amacıyla düzenlenen toplantılar kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün il genelinde yürüttüğü hizmetleriyle ilgili kurum müdürü Nazif Ekici'den brifing aldı.

112 Acil Çağrı Merkezi Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Ekici, il genelinde 84 personel ile hizmet verdiklerini belirterek, kurum bünyesinde 12 özel arama-kurtarma aracı bulunduğunu kaydetti.

İl genelinde 223 günlük bir çalışma sonucu kaya düşmesi, çığ ve heyelan analiz çalışmaları yapıldığını aktaran Ekici, "Bu çalışmalar neticesinde riskli yerleşim birimi varsa ıslah çalışması yaparak o bölgeyi güvenli hale getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 2010 yılından 2017 yılına kadar 318 konut yapıldığını kaydeden Ekici, "2018 yılında ise 187 konut yapımı planlanmakta. AFAD kurulduğu günden bu yana en yoğun dönemi yaşıyoruz." açıklamasında bulundu.

2015 yılından 2017 yılına kadar il genelinde 320 vakaya müdahale edildiğini belirten Ekici, müdürlük olarak çalışmalarını titizlik içerisinde yürüttüklerini aktardı.

Vali Gül ise arama-kurtarma birliğinin Türkiye genelinde 11 ilde bulunduğunu ifade ederek, "Arama-kurtarma birliğimiz şehrimizdeki olaylara daha çabuk ve kolay müdahale etme imkanı sağlayacak. 100 kişinin istihdam edileceği bu projeyle kurumsal altyapı da güçlenmiş olacak. Sivas her geçen gün bir değer kazanıyor. Bu önemli çalışmalardan biri de hiç şüphesiz arama-kurtarma birliği olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Gül, AFAD'ın alması gereken tüm yatırımları aldığını belirterek, "Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüze yeni bir bina yapılacak. İhalesi yapıldı ve bayramdan sonrada yer teslimi yapılacak. Diğer yandan kurumumuz vatandaşımızın konut ihtiyacını gidererek, belli bir takvim içerisinde tamamlıyor. Tüm bu hizmetler için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

