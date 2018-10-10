Vali eşinden aile ziyareti

AKSARAY (AA) - Aksaray Valisi Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, Çini ailesini evlerinde ziyaret etti.

Rahatsızları nedeniyle iki çocuğu da tedavi gören aile ile görüşerek çocukların durumu hakkında bilgi alan Pekmez yakından ilgilendiği çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Yaptıkları aile ziyaretlerinde vatandaşlarla birebir görüşüp, varsa sorunlarının çözümüne yardımcı olarak, ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını belirten Yeşim Pekmez, ailelerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Devletin ekonomik durumu yeterli olmayan vatandaşlar için çok önemli düzenlemeler yaparak onları her konuda desteklediğini kaydeden Pekmez, ihtiyaç sahibi ailelerin sorunlarının çözümüne yardımcı olmaya gayret gösterdiklerini belirtti.

Ziyaretten duydukları mutluluk ve memnuniyeti ifade eden aile, büyük moral bulduklarını belirterek, Yeşim Pekmez'e teşekkür etti.

Ziyarete Emniyet Müdürü Ali Karabağ'ın eşi Reyhan Karabağ, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İsrafil Aktürk de katıldı.