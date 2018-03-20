Vali Davut Gül'ün huzurevi ziyareti

SİVAS (AA) - Yaşlılar Haftası nedeniyle Vali Davut Gül ve eşi Gülden Gül, İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Huzurevi'ni ziyaret etti.

Gül çiftçi ilk olarak huzurevinde yaşlılar tarafından hazırlanan el işi ürünlerinin yer aldığı sergiyi gezdi.

Sergide ürünler hakkında bilgi alan Gül, daha sonra huzurevi sakinleri ile bir süre sohbet etti.

Yaşıların isteklerini dinleyen Vali Gül, "En kıymetli hazinemiz olan büyüklerimizin ellerinden öpüyor, sağlıklı uzun ömürler diliyorum." dedi.

Huzurevi içerisindeki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Gençlik ve Spor Kulübü üyeleriyle de görüşen Gül, yaşlıların her yaşta genç kalabildiklerini, sporunda bunda büyük etkisi olduğunu sözlerine ekledi.