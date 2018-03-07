Vali Canbolat'ın şehit ailelerini ziyaretleri

KONYA (AA) - Vali Yakup Canbolat, şehit ailelerini ziyaret etti.

Vali Canbolat, geçtiğimiz yıl Diyarbakır'ın Lice ilçesinde şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Özer'in ailesi ile geçtiğimiz şubat ayında Hakkari Yüksekova'da şehit olan polis memuru Ali Ergün'ün ailesini ziyaret etti.

Vali Canbolat, Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Özer'in kızına ve şehit polis memuru Ali Ergün’ün ailesine Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Ziyarette Canbolat’a Vali Yardımcısı Mehmet Kamil Sağlam, Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İsmet Cansaran, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ile ilçe kurum müdürleri eşlik etti.



