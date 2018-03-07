Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’ Dedi
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’...
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim aldı
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim...
Nevşehir’de 2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi
2 günde 40 bin 908...
Nevşehir’de 2017 yılında 535 çift boşandı
Nevşehir’de 2017 yılında 535 çift...
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa amcaya ziyaret
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa...
banner254

Vali Canbolat'ın şehit ailelerini ziyaretleri

KONYA (AA) - Vali Yakup Canbolat, şehit ailelerini ziyaret etti.Vali Canbolat, geçtiğimiz yıl Diyarbakır'ın Lice ilçesinde şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Özer'in ailesi ile geçtiğimiz şubat ayında Hakkari Yüksekova'da...

07 Mart 2018 Çarşamba 17:45
Vali Canbolat'ın şehit ailelerini ziyaretleri
banner230

KONYA (AA) - Vali Yakup Canbolat, şehit ailelerini ziyaret etti.

Vali Canbolat, geçtiğimiz yıl Diyarbakır'ın Lice ilçesinde şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Özer'in ailesi ile geçtiğimiz şubat ayında Hakkari Yüksekova'da şehit olan polis memuru Ali Ergün'ün ailesini ziyaret etti.

Vali Canbolat, Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Özer'in kızına ve şehit polis memuru Ali Ergün’ün ailesine Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Ziyarette Canbolat’a Vali Yardımcısı Mehmet Kamil Sağlam, Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İsmet Cansaran, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ile ilçe kurum müdürleri eşlik etti.

Anahtar Kelimeler:
Vali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim