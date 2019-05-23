Vali Çakır, engelli sporcuyu ödüllendirdi

YOZGAT (AA) - Yozgat Valisi Kadir Çakır, 27-29 Nisan'da Alanya'da düzenlenen Okullar Arası Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonasından madalya ile dönen Muhammet Enes Sarı'yı ödüllendirdi.

Alanya'da düzenlenen, Okullar Arası Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonasında S4 grubunda 50 metre serbest, 100 metre serbest, 200 metre serbest ve 50 metre sırt üstü kategorilerini birincilikle bitirerek Türkiye şampiyonu olan Muhammet Enes Sarı, Yozgat Valisi Çakır'ı ziyaret etti.

Muhammet Enes'in yaşı ve engeline rağmen azmi ve gayretiyle örnek bir sporcu olduğunu belirten Çakır, engellilerin evlerinde oturup içe kapanması yerine kendilerini çeşitli aktivitelerle meşgul etmesi gerektiğini söyledi.

Başarılarının devamını dileyen Çakır, sporcuyu altınla ödüllendirdi.

Ziyarette, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak ve sporcunun antrenörleri de hazır bulundu.