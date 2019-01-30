Vali Çakır, engelli sporcuları ödüllendirdi

YOZGAT (AA) - Yozgat Valisi Kadir Çakır, 25-27 Ocak tarihleri arasında Aksaray'da düzenlenen Bedensel Engelli Yüzme Şampiyonası'nda Yozgat'ı temsil eden engelli sporcuları makamında misafir etti.

Şampiyonada 100 metre kelebekte Türkiye üçüncüsü olan Rahmi Er ve 50 metre serbestte Türkiye dördüncüsü Muhammet Enes Sarı ile bir sürse sohbet eden Vali Çakır, sporcuları çeşitli hediyelerle ödüllendirerek başarılar diledi.

Çakır, sporcuların yanlarında olduklarını ve her zaman destekleyeceklerini söyledi.

Sporculara Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak da eşlik etti.