Vali Çakır, Boğazlıyan ilçesini ziyaret etti

YOZGAT (AA) - Yozgat Valisi Kadir Çakır, Boğazlıyan ilçesini ziyaret etti.

Boğazlıyan'dan önce ilçe ve köyler yatırım izleme ve değerlendirme toplantısına katılan Vali Çakır, ilçe ve köylerin sorunlarını dinledi.

Kaymakamı Davut Sinanoğlu ve Belediye Başkanı Hamdi Erdal ile bir araya gelen Çakır, ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret eden Çakır daha sonra ilçede bakır dekoratif ürünler ve gözlük çerçevesi üretimi yapan firmada incelemelerde bulundu.



İlçede görev yapan kamu kurumlarının müdürleriyle de bir toplantı düzenleyen Çakır, vatandaşlara hukuk çerçevesi içerisinde hizmet edilmesi gerektiğini söyledi.

Çakır, "Devletimiz kapılarını vatandaşımıza sonuna kadar açıyor ve bizlere de vatandaşlarımıza hizmet vermemiz için görev veriyor. Bu hizmeti de layıkıyla yapmamız lazım. Boğazlıyan güzel, sosyal ve canlı bir ilçe. Bir sıkıntınız olduğu zaman kaymakamımıza ve bana mutlaka ulaşın. Hepinize görevinizde başarılar diliyorum." dedi.