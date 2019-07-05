Vali Çakır, başarılı öğrencileri ödüllendirdi

YOZGAT (AA) - Yozgat Valisi Kadir Çakır, liselere geçiş sınavında bütün soruları doğru cevaplayıp tam puan alan öğrencileri ödüllendirdi.
Sınavda tam puan alan Akdağmadeni Atatürk İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Öykü Gökcen Ünlütürk ve Saraykent Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Hatice Nur Kapan'ı makamında misafir eden Vali Çakır, öğrencileri tebrik etti.
Çakır, Yozgat'ta eğitimin hak ettiği yerlere gelmesi için milli eğitim camiasıyla birlikte gerekli çalışmaları hassasiyet içerisinde yürüttüklerini ifade ederek şunları söyledi:
"Yapmış olduğumuz çalışmaların meyvelerini LGS'de elde edilen başarılarla topluyoruz. İnşallah Yozgat eğitim ve öğretimde daha güzel yerlerde olacaktır. Ben bu başarıları elde eden öğrencilerimizi, onlara destek olan öğretmenlerini, milli eğitim camiamızı ve her zaman çocuklarının yanında olan velilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."