Vali Çakacak'tan yeni rektörlere ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu ile Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Çakacak, ESTÜ Rektörü Döğeroğlu ile AÜ Rektörü Çomaklı'ya yeni görevlerinde başarılar diledi. Rektörlerden üniversiteleri hakkında bilgi alan Çakacak, yeni akademik yılın hayırlar getirmesini diledi.

Döğeroğlu ve Çomaklı ise Vali Çakacak'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti belirtti.