Vali Çakacak'tan şehit eşine ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, eşi Kevser Çakacak ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Binbaşı Mithat Dunca'nın eşi Lütfiye Dunca'yı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali ve eşi Çakacak, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit Piyade Binbaşı Mithat Dunca'nın eşi Lütfiye Dunca ile kızı Zeynep Naz Dunca'yı ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Vali Dunca, ziyarette yaptığı konuşmada, her bayram arifesinde olduğu gibi bugün de ilk olarak şehit kabirlerini ve şehitlerin emaneti olan ailelerini ziyaret ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti.

"Bu toprakları bizlere vatan yapan tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve saygıyla anarken, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Bayramlarda başta şehit yakınlarımızı, gazilerimizi, hastalarımızı, aile büyüklerimizi ve komşularımızı ziyaret etmeliyiz. Bayramın bize sunduğu güzellikleri, kültürümüzün ve inancımızın gerektirdiği gibi yaşamalıyız. Birliğimizi ve beraberliğimizi pekiştiren, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı harekete geçiren, milli ve manevi hislerimizi coşturarak milletçe kenetlenmemizi sağlayan bayram günlerinin Türk milleti için önemi ve anlamı çok büyüktür."