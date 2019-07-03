Vali Çakacak'tan LGS sınavında tam puan alan öğrencilere ödül

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan öğrencileri ödüllendirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, LGS sınavında Eskişehir'de tam puan alan 9 öğrenci için Valilik'te ödül töreni düzenlendi.

Öğrenciler Yusuf Eydemir, Emine Çorapsız, Atilla Özılgın, Zehra Tuba, Ahmet Toktaş, Hasan Emir Su, Süleyman Demir, Ahmet Can Uysal ve Çağatay Burak Kaya'yı tebrik eden Çakacak, Eskişehir'i eğitim seviyesi yüksek bir il olarak nitelendirdi.

Çakacak, Türkiye genelinde 565, Eskişehir'den ise 9 öğrencinin bütün soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldığını belirtti.

Geçen yıl Türkiye genelinde 28'inci olan Eskişehir'in bu sene 7'nci sıraya yükseldiğine dikkati çeken Çakacak, "Bu başarıda şüphesiz ki öğrencilerimizin kendi azim ve gayretlerinin yanında öğretmenlerimizin, idarecilerimizin, ailelerimizin çok büyük katkısı vardır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Vali Çakacak, öğrencilere altın ve çeşitli hediyeler verdi.

Ödül töreninde, Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ve öğrencilerin aileleri hazır bulundu.

