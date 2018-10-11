Vali Çakacak, TSYD Eskişehir Şubesi'ni kabul etti

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Eskişehir Şubesi yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

TSYD Şube Başkanı Sadi Seda ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Nazım Aydın, Erkan Midilli, Ayhan Aydıner, Erhan Ünal ve Deniz Açık'ın ziyaretinde sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını belirten Vali Çakacak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çakacak, sporun özendirilmesi adına etkin bir rol oynayan TSYD Şube Başkanı Seda'ya ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.



Seda da kamu yararına çalışan TSYD'nin görevleri hakkında bilgi verdi.

Spor medyasının akreditasyonları konusundaki tek yetkili kuruluş olduklarını belirten Seda, onursal üye olarak görmek istedikleri Vali Çakacak'a TSYD'nin rozetini takdim etti.