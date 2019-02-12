Vali Çakacak taziye mesajı yayımladı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, İstanbul Çekmeköy'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Pilot Yüzbaşı Ümit Özer, Yüzbaşı Semih Özcan, Astsubay Üsçavuş Yakup Avşar ve Astsubay Kıdemli Başçavuş İlyas Kaya için taziye mesajı yayımladı.

Çakacak, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir’in evladı Astsubay Kıdemli Başçavuş İlyas Kaya'nın şehit olduğu haberini derin bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayım. Vatan sevdasıyla vazifeye koşan ve kutsal bildiği değerler uğruna canını feda etmekten çekinmeyen şehitlerimize Allah'tan rahmet, Eskişehir'in evladı Astsubay Kıdemli Başçavuş İlyas Kaya'nın değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Eskişehir halkına başsağlığı diliyorum."