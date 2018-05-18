Vali Çakacak TANAP kompresör ve ölçüm istasyonlarını inceledi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Vali Özdemir Çakacak, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamında, Seyitgazi ilçesinde kurulan kompresör ve ölçüm istasyonları alanında incelemelerde bulundu.

Şantiye alanını gezip yetkililerden bilgi alan Çakacak, yaptığı açıklamada, doğalgazın Avrupa pazarlarında güvenli bir şekilde temin edilmesini sağlayacak olan projenin önemine değindi.

Vali Çakacak'a ziyaretinde Vali Yardımcısı Akın Ağca, İl Jandarma Komutanı Albay Uysal Ağaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de eşlik etti.