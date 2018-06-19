Vali Çakacak Sivrihisar'daki muhtarlarla buluştu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Sivrihisar ilçesindeki muhtarlarla bir araya geldi.

Vali Çakacak, Sivrihisar Belediye Konferans Salonu'ndaki toplantıda yaptığı konuşmada, vatandaşların yaşadığı yerlerdeki eksiklerin giderilmesi noktasında muhtarların kendilerine ilettikleri sorunlara verdikleri önemi belirterek, muhtarların vatandaşlarla devlet arasında kamu hizmetlerinin daha iyi görülmesi noktasında köprü görevi üstlendiğini kaydetti.

Millete hizmet etmek için görevlendirildiklerini ifade eden Çakacak, "Kamu görevi yapan arkadaşlarımdan muhtarlarımızın ilettiği taleplere hassasiyetle davranmalarını bizzat rica ediyorum. Devletimizin emrinde, milletimizin hizmetkarıyız. Karşılıklı birbirimizi dinlediğimizde sorunlar daha kolay çözüme ulaşacaktır." diye konuştu.

Toplantıya Kaymakam Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ile diğer ilgililer katıldı.