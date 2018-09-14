Vali Çakacak SELKA Eskişehir Hentbol Kulübü yönetimini ağırladı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Erkekler Hentbol Süper Lig takımlarından SELKA Eskişehir Hentbol'un yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Vali Özdemir Çakacak, Kulüp Başkanı Mert Kaya'yı, Başkan Yardımcısı Yenal Kaya'yı ve beraberlerindeki yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

Çakacak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, SELKA Eskişehir Hentbol takımına yeni sezonda başarılar diledi.

Kulüp Başkanı Mert Kaya ise daima hedefleri bulunan bir takım olduklarını belirterek, Eskişehir markası olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini kaydetti.