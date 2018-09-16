Vali Çakacak şehit kardeşinin düğününe katıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 15 Temmuz şehidi Fatih Dalgıç'ın kız kardeşi Kübra Dalgıç'ın düğününe katıldı.

FETÖ'nün hain darbe girişimine karşı verilen mücadelede şehit olan Fatih Dalkılıç'ın kız kardeşi kız kardeşi Kübra Dalgıç, Eskişehir Polisevinde düzenlenen törenle Oğuzhan Bulut ile evlendi.

Düğün törenine katılan Eskişehir Valisi Çakacak, Kübra Dalgıç Bulut ve Oğuzhan Bulut çiftine ömür boyu mutluluklar diledi.

Törende yaptığı konuşmada, şehitlere minnet borçlarını hiçbir zaman ödeyemeyeceklerini ifade eden Çakacak, "Onların emaneti ailelerine her zaman sahip çıkmak için elimizden gelen gayreti devletimiz ve bizler her zaman göstermeye çalışacağız." dedi.

Vali Çakacak'a İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de eşlik etti.