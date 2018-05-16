Vali Çakacak öğrencilerle kitap okudu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Adalet İlkokulunca yürütülen Her Yerde Okurum Örnek Olurum Projesi kapsamında valilik önünde düzenlenen kitap okuma etkinliğine katıldı.

Adalet İlkokulu öğrencileri, kitap okuma alışkanlığına dikkat çekmeyi amaçlanan Her Yerde Okurum Örnek Olurum Projesi kapsamında Eskişehir Valiliği önünde kitap okuma etkinliği düzenledi.

Ellerinde kitaplarıyla valilik önüne gelen çocuklara Eskişehir Valisi Çakacak da katıldı.

Öğrencilerle sohbet eden ve onlara kitap okumanın önemini anlatan Çakacak, "Çok kitap okursanız, kendinize güveniniz artar. Hayatta her kapıyı açan en büyük anahtar kendine güvenmektir. Kendinize değer verin. Her zaman ileriye dönük hayalleriniz ve hedefiniz olsun, hayal kurmaktan kesinlikle vazgeçmeyin. Hepinize öğrenim hayatınızda başarılar diliyorum." diye konuştu.

Etkinlikte çocuklarla birlikte valilik önünde oturup kitap okuyan Çakacak, etkinlik sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.