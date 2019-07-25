Vali Çakacak muhtarları dinledi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Mihalıççık Belediyesince düzenlenen muhtarlar toplantısına katıldı.

Mihalıççık Belediyesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda vatandaşlardan gelen istek ve talepleri dinleyen Çakacak, son yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde göreve seçilen muhtarlara hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Çakacak, muhtarlardan gelen talep ve şikayetlerin en kısa sürede çözüme kavuşturulacağı sözünü vererek, "Mahalle muhtarlarımız, mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızla devletimizin arasında adeta bir köprü vazifesi görevi görüyorlar. Muhtarlık müessesesi bizim toplumumuzda son derece önemli bir yer teşkil etmektedir." dedi.

Vatandaşa hizmet etmenin kutsal bir görev olduğunu belirten Çakacak, şunları kaydetti:

"Muhtarlarımız kendi şahsi işleri için resmi dairelere uğramıyor veya resmi dairelerden talep ettiklerini şahsi olarak istemiyorlar. Sadece kendi mahallelerinde yaşayan vatandaşın isteklerini ve taleplerini resmi kurumlara iletiyorlar. Hangi resmi daire olursa olsun bir resmi daireye gittiğinde vatandaşımızı güler yüzle karşılamalıyız. Herkes kendi ailesini düşünsün. Annemizin, babamızın ve eşimizin bir resmi daireye gittiğinde nasıl karşılanmasını istiyorsak vatandaşlarımızı da o şekilde karşılamalıyız. Eğer böyle yaparsak vatandaşın devlete olan güvenini artırmış oluruz."

Toplantı, talep ve isteklerin iletilmesiyle sona erdi.