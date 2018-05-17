Vali Çakacak 112 Komuta Kontrol Merkezi inşaatını inceledi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Muttalip bölgesinde inşaatına devam edilen 112 Komuta Kontrol Merkezini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, toplam 4 kattan oluşan binanın her katını inceleyen Çakacak, yüklenici firma yetkilisi ve ilgililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Çakacak, Eskişehir'de sağlık alanında birçok yeniliğin en kısa zamanda hizmete gireceğini belirterek, vatandaşların daha kolay hizmet alabileceği bir komuta merkezinin Muttalip bölgesine inşa edildiğini ve 112'nin tüm birimlerinin burada toplanacağını kaydetti.

Çakacak'a Vali Yardımcısı Ali Muhiddin Varol, yüklenici firma temsilcisi ve ilgili kurum yetkilileri eşlik etti.