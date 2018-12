Vali Ayhan'ın yeni yıl mesajı

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Ayhan mesajında, "Yeni bir yıl, yeni bir başlangıçtır, yeni bir umut demektir, yenilenmektir ve güçlenmektir. Aynı zamanda her yeni yıl, büyüyen umutların, yeni heyecanların, beklentilerin ve mutlu yarınların habercisidir. Yeni yılda en çok ihtiyacımız olan husus, birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek korumaktır. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü ve tek bir vücut olarak kenetlenişimizi, çalışarak her gün daha büyüyen bir şehir ve ülke olduğumuzu herkese göstermektir." ifadelerini kullandı.



Yeni yılların bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Vali Ayhan, mesajının devamında şunlara yer verdi:

"Geçen bir yılın muhasebesinin ve yeni yıla ilişkin yol haritasını belirlenmenin fırsatıdır. Bizler bu anlayıştan hareketle hemşehrilerimize daha iyi hizmet verme, ilimizin potansiyelini daha iyi noktalara taşıma azim ve gayreti içerisinde olacağız. Bu güzel şehirle kendini ilgili ve sorumlu hisseden her Sivaslıya düşen yegane görev, her şeyden önce birlik ve beraberlik içerisinde moralimizi ve heyecanımızı yüksek tutup, sahip olduğumuz değerlerin kıymetini ve değerini bilerek, Sivas sevdası ortak paydasında buluşmaktır. Bu şehri, ekonomik, sosyal, kültürel her alanda en üst sıraya yükseltmek için yorulmadan çalışmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerimle, ilimizin daha müreffeh yarınlara ulaşması yönünde, yoğun mesai harcayan, zamanını, ilgisini ve desteğini esirgemeyen kamu kurumlarımızdaki tüm personelimize, sivil toplum örgütlerimize, basınımızın değerli mensuplarına ve tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, 2019 yılının başta Sivas’ımız, ülkemiz ve tüm insanlık için hayallerin ve umutların gerçeğe dönüştüğü bir yıl olmasını, sağlık, mutluluk ve başarılar getirmesini diliyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum."