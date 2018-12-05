Vali Ayhan'ın kurum ziyaretleri

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, DSİ 19. Bölge Müdürlüğü ile Karayolları 16. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Ayhan, ilk olarak DSİ Bölge Müdürü İsmail Kaya'yı ziyaret ederek, kurum çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ayhan, DSİ'nin köklü bir kuruluş olduğunu belirterek, "Saha hakimiyeti olan ve sahada da çok güzel hizmetler yapan bir kuruluş. Bundan sonra hep beraber güçlü bir birliktelikle Sivas'ın ne derdi varsa derman olacağız." ifadesini kullandı.

Daha sonra Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü Aydoğan Aslan'ı ziyaret eden Ayhan, Aslan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ayhan, Sivas'ın 1 yıl önceki hali ile 1 yıl sonraki halinin farklı olduğunu aktararak, "Bölge müdürlüğümüzün 7 ilde görev alanı var ama en büyük aslan payı toplam 3 bin 445 kilometre yol ağının 2 bin 444 kilometresi Sivas ilimizde. 2018 yılı karayolları adına güzel bir yıl oldu. 2019'da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tüm bu hizmetlerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dediği bildirildi.

Doğu batı, kuzey, güney bağlantı yollarıyla Sivas'ın önemli bir geçiş noktası durumunda olduğuna değinen Ayhan, şunları kaydetti:

"Karla mücadele konusunda 24 saat hazır olmalıyız. Karayolları ekiplerimiz bu konuda gerekli çalışmalarını yaptı. Kış mevsiminde, Sivas genelinde can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi bakımından alınabilecek tedbirler masaya yatırıldı. Vatandaşlarımızın yollarda her hangi bir sorun yaşamaması için tüm çalışmaları yapacağız. Yola çıkan vatandaşlarımızın da kış lastiğini takmalarını önemle rica ediyoruz."