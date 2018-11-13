Vali Ayhan'ın ilçe ziyaretleri

SİVAS (AA) - Vali Salih Ayhan, Gölova ve Akıncılar ilçelerini ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Ayhan, ilk ziyaretini Gölova ilçesine yaparak incelemelerde bulundu.

Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu'nu makamında ziyaret eden ve kaymakamdan ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Ayhan, daha sonra Gölova Belediye Başkanı İbrahim Yenidünya'yı makamında ziyaret etti.

Ayhan, ilçede yapımı devam eden öğretmenevi ile ortaokul ve pansiyonu da gezerek binaların en kısa sürede tamamlanması talimatını verdi.

Gölova Şehit Hami Önge İmam Hatip Ortaokulu ile Ana Okuluna da giden Ayhan, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

İlçedeki esnafları, güvenlik güçlerine yönelik ziyaretlerde de bulunan Ayhan, ziyaretinin son programında şehit yakınları, gaziler ve muhtarlarla bir araya geldi.

Gölova'nın önemli bir ilçe olduğunu belirten Ayhan, "Sürekli yük alan, devlet-vatandaş iş birliğini önemseyen ilçelerimizden birisi Gölova. Köylerin yaşam standartları ve gerek alt yapı, gerek üst yapı noktasında iyi durumdalar. Bunlar yeterli mi? Elbette değil. Zamanın ruhuna uygun ihtiyaçları elimizden geldiğince devam ettireceğiz." diye konuştu.



Daha sonra Akıncılar ilçesine geçen Ayhan, burada da ilk olarak ilçe Kaymakamı Tayfun Deli'yi ziyaret ederek, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçedeki şehit aileleri ve muhtarlarla da bir araya gelen Ayhan talepleri dinledi.

Ayhan, Akıncılarda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti aktararak, "Toprağı bereketli, insanı hareketli ilçemizde özellikle seracılık anlamında güzel projeler gerçekleştirilip güzel üretimler ortaya konuldu. Özellikle kavun tarımıyla vadi ilçemizde ciddi bir hareketlilik oldu. Pazarlama noktasında da yol kenarına yöresel ürünler satış standı yapılacak." açıklamasında bulundu.

İlçede yapımı devam eden 10 yataklı hastane binasını, İlçe Emniyet Müdürlüğünü, İmam Hatip Ortaokulu-Akıncılar Anadolu İmam Hatip Lisesini de gezen Ayhan, Belediye Başkanı Hasan Şen'i de makamında ziyaret etti.

Ayhan'a ilçe ziyaretlerinde İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşcı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Tan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazım Yakut eşlik etti.























