Vali Ayhan'dan Yıldızeli'ne ziyaret

SİVAS (AA) - Vali Salih Ayhan, ilçe gezileri kapsamında Yıldızeli'ni ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk olarak Kaymakam Vekili Süleyman Bakan'ı ziyaret ederek ilçe hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Pamukpınar Yatılı Bölge Ortaokulu’nda incelemelerde bulunan Ayhan, öğretmenlerle bir araya gelerek, okulun ihtiyaçlarının karşılanması noktasında destekçi olacaklarını belirtti.

Vali Ayhan ve beraberindekiler daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret ederek, Yıldızeli’nin genel asayiş durumu hakkında bilgi aldı.

Belediye Başkanı Yılmaz Navruz'u da makamında ziyaret eden Ayhan, Yıldızeli ilçesi mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelerek, çalışmalarından dolayı muhtarlara teşekkür etti.

Ayhan, Yıldızeli Devlet Hastanesini de inceleyerek, yetkililerden hastanenin fiziki durumu ve mevcut sağlık personeli hakkında bilgi aldı.

İlçedeki şehit yakınları ve gazilerle buluşan Ayhan, "Bu ülkenin varlık sebebi sizlersiniz. Sizlerin huzuru, sağlığı bizler için çok önemli. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin. Devletimiz var olsun. Kandil gününde şehit yakınları ile olmak bizler için çok daha anlamlı oldu. Hepinizin emrindeyim. Üzerimize ne vazife düşüyorsa yapmaya hazırız. Sizler bu ülkeye çok büyük bir bedel ödediniz." ifadesini kullandı.