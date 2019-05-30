Vali Ayhan'dan sürücülere

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, Ramazan Bayramı'nda tatile çıkacak sürücülere uyarılarda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı tatilinin yaklaşması dolayısıyla kara yolu şehirlerarası yol taşımacılığında güven artırıcı önlemlerin değerlendirildiği toplantı, Sivas Emniyet Müdürlüğü Muzaffer Çetin Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya, Sivas Valisi Salih Ayhan, Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İdris Tataroğlu, trafik polisleri, otobüs firması yetkilileri, sigorta acenteleri ve diğer ilgililer katıldı. Toplantıda, bayram tatilinde trafikte alınacak önlemlerin yanı sıra, otobüs firmalarının uyması gereken konular ile araç kasko ve sigortalarının önemine vurgu yapıldı.

Ramazan Bayramı'nın yaklaştığını hatırlatan Ayhan, "Ülkemizde uzun süreli bayram tatillerinde, şehirlerarası kara yollarımızda trafik yoğunluğu çok önemli oranlarda artış gösteriyor. Vatandaşların gidecekleri yere bir an önce ulaşmak istedikleri için trafik kural ihlalleri de yoğunlaşıyor. Biz sizleri çok önemsiyoruz. Siz ve sizlerin taşıdığı yolcuların güven içerisinde olması bizim için çok önemli. Bunu sağlamak için kurallara uymamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Trafik kurallarını uygulama noktasında sıkıntılar yaşandığına vurgu yapan Ayhan, şunları kaydetti:

"Özellikle emniyet kemeri takmak konusunda hassas davranmanızı istiyorum. Uykusuz yola çıkmayın, ikinci şoför mutlaka bulundurmalısınız. Yorgun hissettiğinizde dinlenmekten çekinmeyin. Biz sizlere güveniyoruz, öncelikle kendi canınızı koruyacak sonra da emanetini aldığınız canları yerlerine sağ salim ulaştıracaksınız. Geçtiğimiz yıllarda trafik kuruluşlarımızca alınan tedbirler ile bayram tatillerinde meydana gelen trafik kazaları ve sonucundaki ölüm ve yaralanmalarda önemli oranlarda azalma olduğu görüldü."

Sivas'ta bayram tatili boyunca öngörülen trafik yoğunluğu için emniyet ve jandarma kuvvetleri tarafından genelge doğrultusunda tedbirler alınacağını aktaran Ayhan, "Biliyorsunuz bakanlığımızca 2019 yılı 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın ' sloganıyla yaya öncelikli trafik yılı olarak ilan edildi. Ramazan Bayramı tatili süresince 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz', 'Kırmızı Düdük' ve 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' kampanyalarına destek vermeye devam edeceğiz. Bayramlarımızın bayram gibi geçmesi için kaza haberlerini duymak istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.