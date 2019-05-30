Vali Ayhan'dan şehit ailesine ziyaret

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2016 yılında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Adem Çelik’in Hafik ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Programlara katılmak üzere geldiği ilçede şehidin evini ziyaret eden Ayhan, şehit babası Murat Çelik ve şehit annesi Arife Çelik ile bir süre görüştü. Şehide Allah'tan rahmet dileyen Ayhan, "Canlarıyla, bu toprakları bizlere vatan yapan tüm şehitlerimize minnet borçluyuz." dedi.

Hafik Kaymakamlığını da ziyaret eden Ayhan, Kaymakam Rahmi Bulut'tan ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu'nu da ziyaret eden Ayhan, görevinin hayırlı olmasını diledi. Belediye olarak ilçede yaptıkları çalışmaları anlatan Çuhadaroğlu, Ayhan'a rölyef tablo hediye etti.

Daha sonra yapımı süren spor salonunda incelemelerde bulunan Ayhan, Adem Yavuz Yatılı Bölge Ortaokulu'nda öğrencilerle iftar yaptı.

Hayatının bir bölümünün yatılı okulda geçirdiğini anlatan Ayhan, "Bir süre yatılı okulda okudum. Yatılı okul öğrencisi olmak, yatılı okul öğretmeni olmak ayrı bir duygudur." diye konuştu.

Vali Salih Ayhan, ilçede esnaf ziyaretinde de bulundu.