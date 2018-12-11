Vali Ayhan'dan OSB'deki firmalara ziyaret

SİVAS (AA) - Vali Salih Ayhan, Sivas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaları ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas'ta yapılan yatırımları yerinde görmek ve organize sanayide mevcut durumu analiz etmek üzere çeşitli ziyaretlere katıldı.

Ayhan, ilk olarak İŞ-KUR İl Müdürlüğü'nün destekleriyle düzenlenen Eksantrik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (ESTAŞ), 72 personel iş başı eğitim programı sertifika dağıtım törenine katıldı. Konferans salonunda düzenlenen programda konuşan Ayhan, ESTAŞ gibi kurumsal firmaları Sivas'a kazandırmak için hep birlikte çalışacaklarını söyledi.

Daha sonra, Ön Yıldız Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ni ziyaret eden ve fabrikayı gezen Ayhan, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Ayhan, son olarak Aselsan Hassas Optik AŞ'ye giderek üretim alanını gezdi ve mercekleri yakından inceledi.

Ayhan, ziyaretteki konuşmasında, "Milli tüfeklerin milli nişangahlarının Sivas'ta üretilmesi savunma sanayimiz ve şehrimiz adına gurur verici. Savunma sanayimizde milli yüksek teknolojisinin yurt sathına yayılmasında Sivas önemli bir faktördür." ifadelerini kullandı.