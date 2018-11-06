Vali Ayhan'dan okul ziyaretleri

SİVAS (AA) - Vali Salih Ayhan, Zübeyir Kemelek İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrenciler ve eğitimcilerle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilk olarak okulun 3-B sınıfını ziyaret eden Ayhan, burada öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Daha sonra öğretmenler odasında öğretmenler ile bir araya gelen Vali Ayhan, eğitimcilerin sorun ve taleplerini dinledi.

Eğitimcilere seslenen Ayhan, "Benim idarecilik anlayışımda en büyük enstrümanım, kurumsal anlamda önceliğimin eğitim olmasıdır. Dolayısıyla çok haşır, neşir olacağız, beraber çalışacağız. Biz de Ankara'daki değişim ve dönüşüme ayak uyduracağız. Bir ekip, bir aile olacağız. İnşallah hep beraber güzel hizmetlerde bulunacağız." ifadesini kullandı.

