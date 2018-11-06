Vali Ayhan'dan İl Özel İdaresi'ne ziyaret

SİVAS (AA) - Vali Salih Ayhan, kamu kurum ziyaretleri kapsamında Sivas İl Özel İdaresini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayhan, ziyarette Genel Sekreter Mehmet Nebi Kaya ile bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

Daha sonra birim müdürleriyle encümen toplantı salonunda bir araya gelerek, İl Özel İdaresinin çalışmaları hakkında idare birim müdürlerinden bilgi aldı.

Ayhan, Ankara’da görev yaptığı süre içerisinde de kurumun çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, "Aynı ekip ruhuyla inisiyatif alarak ve tecrübeleri ortaya koyarak koordineli bir şekilde Sivas için el birliğiyle çalışacağız." ifadesini kullandı.

Ayhan, bugüne kadar yapılan hizmetlerden dolayı da Sivas İl Özel İdaresi ailesine teşekkür etti.



