Vali Ayhan'dan çiçek yerine burs çağrısı

SİVAS (AA) - Valiler Kararnamesi ile Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevinden Sivas Valiliğine atanan Salih Ayhan, tebrik için makama çiçek gönderilmesi yerine Sivas Hizmet Vakfının burs kampanyasına destek olunması çağrısında bulundu.

Sivas Hizmet Vakfı tarafından lisans öğrencilerine yönelik üçüncü yılında da devam eden, "Yiğidolar Öğrencisine Sahip Çıkıyor Projesi"ne Sivas halkını destek olmaya çağıran Vali Ayhan, hayırsever vatandaşların katkılarıyla burs verilen öğrenci sayısının artacağına dikkat çekti.

Kampanyaya herkesin destek vermesini isteyen Ayhan, "Ailesi Sivas'ta ikamet eden bin 500 lisans öğrencisine, 8 ay süre ile yardımda bulunulacaktır. Daha çok öğrenciye burs vermek için tebrik amaçlı makama çiçek gönderilmesi yerine lütfen öğrencilerimize burs verelim." ifadelerini kullandı.

